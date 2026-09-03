El próximo 19 de septiembre se realizará en todo el país la Marcha de la Bronca, convocada por organizaciones sociales, sindicales, ambientales, estudiantiles y políticas, con el objetivo de expresar el rechazo a la política de ajuste del gobierno de Javier Milei y sus aliados.

En Chubut, el dirigente del Partido Obrero y ex diputado provincial Santiago Vasconcelos llamó a organizar la movilización, señalando que el gobierno nacional “solo ofrece miseria y endeudamiento al pueblo trabajador” y que el gobernador Torres aplica una agenda propia de ajuste y criminalización de la protesta.

Vasconcelos también cuestionó al peronismo, al que acusó de colaborar con el oficialismo tanto a nivel nacional como provincial, acompañando pliegos judiciales y presupuestos de ajuste.

Como parte de la preparación, el 9 de septiembre a las 18:30 horas se realizará una reunión virtual abierta en Chubut para coordinar las movilizaciones. La convocatoria está dirigida a trabajadores, pueblos indígenas, organizaciones sociales y todos los sectores en lucha.