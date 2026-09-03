La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió suspender el paro de 48 horas que iba a afectar la actividad en los aeropuertos del país. La medida fue levantada luego de una reunión con representantes del Ministerio de Transporte y de Aeropuertos Argentina 2000, donde se acordaron avances en las condiciones laborales y salariales del personal.

El gremio había anunciado la protesta en reclamo de mejoras en infraestructura, seguridad operativa y reconocimiento de tareas específicas. Tras el diálogo, se resolvió continuar las negociaciones en una mesa técnica permanente para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

De esta manera, se normaliza la actividad aeroportuaria en todo el país, evitando demoras y cancelaciones previstas para los próximos días.