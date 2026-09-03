El Gobierno de Chubut anunció la implementación de una tarjeta de $100.000 destinada a la compra de medicamentos, con el objetivo de asistir a personas sin cobertura médica y fortalecer el acceso a tratamientos esenciales.

La iniciativa será gestionada por el Ministerio de Salud provincial y permitirá adquirir productos en farmacias adheridas, priorizando a pacientes con enfermedades crónicas o en situación de vulnerabilidad.

El programa contempla un sistema de control y seguimiento para garantizar el uso correcto de los fondos y evitar irregularidades. Además, se prevé ampliar el alcance a otros insumos médicos y tratamientos específicos según las necesidades de cada beneficiario.

Con esta medida, Chubut busca reducir el impacto económico de los costos farmacéuticos y asegurar el derecho a la salud de los sectores más afectados por la crisis.