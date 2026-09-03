El artículo “Suicidio: Anatomía de la desesperanza” plantea que la conducta suicida no puede entenderse únicamente como un fenómeno clínico individual, sino como un síntoma de fractura en el tejido social. Con cifras históricas en Argentina que alcanzan los 11,8 casos por cada 100.000 habitantes, el trabajo articula la sociología de Émile Durkheim y la Teoría Interpersonal del Suicidio de Thomas Joiner para explicar cómo la falta de integración y regulación social, junto con la percepción de ser una carga y la capacidad adquirida frente al dolor, incrementan la vulnerabilidad.

El análisis se centra en Comodoro Rivadavia, donde la volatilidad de la industria extractiva, el aislamiento laboral y el desarraigo migratorio condicionan la salud mental. Además, se destacan factores contemporáneos como la atomización digital, la precarización económica y los mandatos culturales de masculinidad que dificultan la búsqueda de ayuda.

Entre las propuestas de intervención se incluyen la formación de centinelas comunitarios, protocolos de posvención ante el duelo colectivo, el fortalecimiento de redes de pertenencia presencial y el acceso a dispositivos públicos de atención en crisis las 24 horas.

El estudio concluye que la prevención del suicidio exige reconstruir la esperanza colectiva y las redes de apoyo comunitario, transformando el dolor psíquico en vida compartida.

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