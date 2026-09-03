Personal de la División Seguridad Rural de Sarmiento secuestró a “Chicho”, un perro cruza Kelpie entrenado para rodear ganado, durante un procedimiento realizado en un establecimiento ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 270, a 11 kilómetros de la localidad.

El hecho ocurrió en la noche del lunes, cuando los moradores alertaron sobre la presencia de dos hombres dentro de los corrales, acompañados por perros. Al llegar la Policía, los sospechosos intentaron huir; uno de ellos se resistió portando armas blancas, mientras que el otro fue reconocido por el damnificado y se retiró hacia un lote vecino.

Además del perro, se secuestraron cuatro armas blancas y una piedra de afilar. Cabe destacar que en la misma jornada las autoridades ya habían intervenido en el establecimiento por el hurto de diez ovinos.

El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Daniel Manrique, dispuso la detención del causante y el secuestro de Chicho hasta la audiencia de control.