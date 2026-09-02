La quinta audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz estuvo marcada por incidentes y tensiones. El músico manifestó sentirse “descompensado” y se le bajó la presión, lo que obligó a interrumpir el debate con un cuarto intermedio.

Durante la jornada declararon médicos y peritos que participaron en la investigación. La médica legista Mariela Biazoni Rolla, la técnica en balística Melina Brenda Michel y el criminalista Manuel Oscar Martín detallaron que la víctima recibió cuatro disparos a corta distancia, uno de ellos en el pómulo, considerado “mortal”.

El estado del acusado generó varias interrupciones: Álvarez se quedó dormido y roncó en la sala, lo que provocó un cruce entre el tribunal y la defensa. El presidente del TOC N°29, Gustavo Goerner, advirtió que no permitiría más interrupciones y que, si el músico no podía mantenerse despierto, sería retirado de la audiencia.

La defensa, encabezada por Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, presentó un recurso de inconstitucionalidad para suspender el juicio hasta que se determine si Álvarez está en condiciones de afrontarlo.

Mientras tanto, un grupo de seguidores se concentró en la puerta de los tribunales con banderas de apoyo, reclamando “Libertad para Pity”.