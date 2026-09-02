En medio del escándalo que rodea a Tini Stoessel y sus padres, Moria Casán sorprendió al contar que mantuvo conversaciones con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. La diva explicó que su intención fue tender puentes y aportar a la reconciliación, luego de que trascendiera que la cantante mantiene contacto nulo con su familia y que no los incluiría en su boda con Rodrigo De Paul.

Moria, fiel a su estilo, aseguró que buscó transmitir calma y comprensión, destacando la importancia de preservar los vínculos familiares más allá de las diferencias profesionales y personales. Su intervención se suma a un conflicto que lleva meses en el centro de la escena mediática y que involucra tanto cuestiones económicas como afectivas.

El gesto de Moria abre un nuevo capítulo en la historia, donde la figura de la artista se coloca como mediadora en uno de los enfrentamientos más comentados del mundo del espectáculo argentino.