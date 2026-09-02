El Gobierno del Chubut lanzó un nuevo beneficio para los usuarios del transporte público que cuenten con tarjeta Mastercard Débito del Banco del Chubut. La medida permite acceder a un reintegro del 50% en los pasajes abonados con el celular a través de Google Wallet, utilizando el sistema SUBE .

La subsecretaria de Transporte, Jennifer Contardi, explicó que el descuento aplica a cualquier viaje realizado en colectivos con máquinas SUBE habilitadas para medios de pago abiertos. Para acceder, los usuarios deben adherir la tarjeta a la billetera digital y pagar el pasaje con el teléfono móvil .

El beneficio tiene un tope mensual de $15.000 y estará vigente, en principio, hasta el 30 de septiembre, aunque se espera que pueda extenderse en el tiempo .

Contardi destacó que la iniciativa forma parte del proceso de modernización del transporte público impulsado por la provincia, que incluyó el recambio de las máquinas SUBE para habilitar nuevas formas de pago .

Además, aclaró que el costo de la promoción no será absorbido por la Provincia, sino que se trata de una acción conjunta entre el Banco del Chubut y Mastercard, en el marco de una política de ahorro para los usuarios .

El reintegro podrá utilizarse en cualquier punto del país donde existan colectivos con apertura de medios de pago digitales.