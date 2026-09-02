El Centro de Jubilados y Pensionados de YPF organiza un nuevo festejo por el Día del Jubilado, una tradición que cada año convoca a decenas de personas para compartir y celebrar en comunidad. El encuentro se realizará el sábado 19 de septiembre a las 21:30 horas, en las instalaciones del centro, ubicado en el corazón de Km. 3.

La institución, que este año renovó su Comisión Directiva, atraviesa un proceso de revitalización. En abril fue electo presidente Miguel Scaruli, referente histórico de los jubilados de YPF, pero tras su fallecimiento en junio, la conducción quedó en manos de Ema Brogi, quien asumió la presidencia, mientras que Félix Carrizo pasó a ocupar la vicepresidencia.

El objetivo de la nueva comisión es darle vida al centro, impulsando actividades que fortalezcan vínculos y convoquen a nuevos socios. “Ser un Centro de encuentro para estrechar lazos entre quienes compartieron vivencias sociales y laborales”, remarcaron desde la institución.

Agasajo y homenaje

El festejo por el Día del Jubilado incluirá un gran asado, música y baile, en una noche pensada para disfrutar en comunidad. Se espera la participación de unas 150 personas. La entrada tiene un valor de $60.000 y puede adquirirse en la Secretaría del centro (Av. del Libertador 615, Km. 3) de lunes a viernes de 9:30 a 12:00 hs, o reservarse a través de los teléfonos 297 511 8024, 297 4423625 y 297 6259483.

Ese mismo día, a las 11:00 horas, se realizará un homenaje a Miguel Scaruli, con un acto íntimo junto a su familia, amigos y afiliados. Se colocará una placa recordatoria en la Sala de Reuniones de la Comisión Directiva, destacando su trayectoria y compromiso durante 18 años como presidente.

Actividades y proyectos

El Centro continúa ofreciendo talleres de Yoga, Folklore, Manualidades y servicio de Podología. Además, estableció un acuerdo con el ISFD N.º 810 (INEF) para que alumnos avanzados dicten actividades físicas para adultos mayores.

Entre los próximos proyectos se encuentra la reactivación de la cancha de bochas, con el objetivo de revitalizar una actividad tradicional y convocar a categorías menores, juveniles y mayores.

La Comisión Directiva invita a todos los jubilados y pensionados a sumarse y afiliarse, aportando ideas y proyectos para seguir haciendo crecer al Centro.