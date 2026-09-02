Un accidente de tránsito se registró este miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional N°3, en el tramo que une Comodoro Rivadavia con Rada Tilly, pasando el Cenotafio.

El siniestro involucró a dos vehículos, ambos terminaron volcando tras el impacto. Uno de los conductores contó que circulaba por el sector derecho de la calzada a baja velocidad cuando otro auto perdió el control y lo embistió.

“Venía por el lado derecho, despacio, y vino esta chica del lado izquierdo y, viste cómo está el pavimento, derrapó y me agarró y me tiró a mí el auto”, relató el hombre, quien aseguró que el otro vehículo “venía rapidísimo”.

El conductor explicó que al momento del accidente trasladaba a una amiga que debía asistir a una entrevista laboral, y ambos resultaron ilesos.

Las autoridades trabajan en el lugar para determinar las causas del siniestro y normalizar el tránsito en la zona.