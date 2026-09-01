El enfrentamiento entre Alejandro Stoessel y su hija Tini sumó un nuevo capítulo con un pedido que generó polémica. Según reveló la periodista Yanina Latorre, Stoessel habría planteado la necesidad de recibir una compensación económica por haber “inventado la marca Tini”, en el marco de las negociaciones por la fortuna de la cantante.

La relación laboral entre ambos se remonta a los inicios de la carrera de la artista, marcada por exigencias y decisiones familiares que hoy son cuestionadas. El conflicto se intensificó hace tres meses, cuando Tini decidió dejar de trabajar con su padre como manager y ordenó una auditoría de sus finanzas.

En paralelo, la cantante atraviesa un proceso de crecimiento personal y profesional, destacando que su último álbum Un mechón de pelo representó un punto de inflexión en su vida.

El pedido de Alejandro Stoessel reaviva la tensión en el vínculo familiar y mantiene en el centro de la escena la disputa por la administración de los ingresos de la artista.