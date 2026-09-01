En un operativo realizado en el kilómetro 1.308 de la Ruta Nacional 3, personal de la Sección Arroyo Verde del Escuadrón Seguridad Vial “Sierra Grande” detuvo a dos personas que viajaban desde Villa Regina hacia Puerto Madryn.

Durante la inspección de un Volkswagen Gol, el can antinarcóticos “Frida” reaccionó de manera exaltada, lo que motivó a los efectivos a profundizar la revisión. Con el apoyo de un escáner móvil, se detectaron cuerpos extraños en las puertas del vehículo, donde se halló un doble fondo con paquetes de cocaína.

En el baúl, entre prendas de vestir, aparecieron ladrillos de marihuana, además de una pistola cargada y 21 municiones. Las pruebas de campo confirmaron la presencia de 425 gramos de cocaína y 1,275 kilos de marihuana.

Por disposición de la Fiscalía Descentralizada de Rawson, los involucrados quedaron detenidos y se decomisaron el vehículo, los estupefacientes, el arma y las municiones.