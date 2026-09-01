Los argentinos que poseen ciudadanía española o de otro país de la Unión Europea enfrentan nuevas restricciones al momento de viajar. Las autoridades de España confirmaron que no se permitirá el ingreso a quienes presenten pasaportes vencidos o documentación fuera de vigencia, incluso si acreditan nacionalidad europea.

El problema surge especialmente en aquellos casos en los que se postergó la renovación del pasaporte o DNI español, situación que puede generar inconvenientes tanto en el embarque como en los controles migratorios. Las aerolíneas realizan verificaciones previas y pueden impedir el viaje si los documentos no cumplen con los requisitos.

Para evitar contratiempos, se recomienda a los viajeros comprobar la fecha de vencimiento de sus documentos, verificar cuál es válido para acreditar la ciudadanía europea y consultar con la compañía aérea antes de presentarse en el aeropuerto.

La medida busca garantizar que quienes ingresen al país lo hagan con documentación reconocida y vigente, reforzando los controles migratorios en el marco de las disposiciones europeas.