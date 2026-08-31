La doctora Marcela Bottinelli, psicóloga, investigadora estuvo en la ciudad para encabezar, en la Universidad Nacional San Juan Bosco, una charla abierta «Salud Mental, Comunidad y Tramas de Cuidado», en la que se recordó que la salud mental es un derecho y un compromiso social.

En diálogo con ABC Radio por FM Records, Bottinelli recordó que por la situación económica y social, generada por la política del gobierno de Javier Milei, “estamos en una situación bastante compleja ya que todos los temas de salud se entraman en las condiciones sociales y de vida, constituyendo parte de las formas en las que vivimos, nos enfermamos y nos cuidamos. No solamente las políticas que se implementan sino también las condiciones de vida y a posibilidad de pensar un futuro, en función de los impactos cotidianos que nos afectan en lo subjetivo y como comunidad”, explicó.

El incremento de los sucidios

Bottinelli indicó que “se presentó el segundo informe en el Senado sobre los problemas de salud mental en el país y se observó un incremento de los suicidios como uno de los temas más preocupantes, superando a los accidentes de tránsito, aunque todavía hay algunas provincias que no están participando de los informes”.

“Para abordar las cosas deben manejarse situacionalmente en cada contexto y deben generarse estrategias de cuidados junto a políticas de salud. Todas las instituciones que conforman el sistema de atención están intentando y tienen propuestas, pero con el retroceso y los recortes en salud, justicia, educación y formación es muy difícil sostener estas estrategias sectoriales para que se aborde el tema”, comentó.

Por último, sostuvo que “Una cosa son los discursos de odio que se encuentran en diferentes actores social, pero otra cosa es cuando están oficializados; estamos en un momento bastante complicado y esos discursos se han extendido generando un clima social y eso, juntado con las condiciones de vida precarizada y de una manera acelerada, generan que la afectación vaya mucho más allá del discurso de odio en particular generando un efecto disciplinador”.