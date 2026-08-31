Con una veintena de testigos por parte de la hipótesis de la Fiscalía de Rawson que investigó el caso, se inició el juicio oral y público en el que se encuentra imputado en conductor de un vehículo que colisionó frontalmente con una motocicleta en la ruta 25 entre la capital provincial y Trelew con la consecuencia fatal de dos hombres fallecidos a raíz de las graves heridas recibidas.

En el caso se encuentra imputado Elías Saucedo, contra quien el Ministerio Público Fiscal pedirá cinco años de prisión de efectivo cumplimiento en caso de ser hallado culpable por la jueza Eve Ponce. En el inicio del debate estuvieron presentes las respectivas parejas de Alexis Rojas y Cristian Ramos, los dos trabajadores víctimas del fatal hecho.

Contra Saucedo pesa la imputación de homicidio culposo agravado por resultar víctimas dos personas. El imputado es defendido por la abogada Gladys Olavarría. El debate se inició con los alegatos de apertura por parte de la Defensa y la parte acusadora, a la vez que se espera la definición de una recusación que la defensora Olavarría realizó a la Fiscal General Janet Davies.

El accidente fatal se produjo cerca de las 16 horas del 25 de noviembre del año 2023. Saucedo conducía un vehículo Fiat Uno desde Rawson hacia Trelew. Sobre el techo llevaba una escalera con la que realizaba tareas en una empresa de telecomunicaciones.

En sentido contrario y en una moto marca Corvent 150 cc lo hacían las dos víctimas. Llevaban casco protector. En ambos sentidos se conducían varios vehículos en caravana a unos 60 kilómetros por hora. Según automovilistas testigos, el Fiat Uno se cruzó imprevistamente de carril y dio de frente contra la moto. Uno de los motociclistas, Alexis Rojas, perdió la vida en el acto y su acompañante, Cristian Ramos, falleció horas después en el Hospital de Trelew hacia donde había sido trasladado de urgencia por una ambulancia.