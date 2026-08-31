La Fiscalía de Sarmiento llevó adelante un juicio penal contra un empleado policial identificado por las iniciales C.G.P (50), denunciado como autor del delito de abuso sexual simple agravado por ser perpetrado por personal de las fuerzas policiales en ocasión de sus funciones en contexto de violencia de género y en calidad de autor.

El hecho investigado por la Procuradora Lucina Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi, ocurrió en abril de 2025, en el sector de la cuadra de la Comisaría de Sarmiento, ubicada sobre Avenida San Martín y Avenida Ingeniero Coronel. Según consta en la denuncia, el funcionario policial desarrolló conductas inapropiadas contra una policía femenina que se encontraba en ese lugar, junto a un grupo de compañeros de trabajo. Concluida la etapa de producción de la prueba, el juez Alejandro Rosales informó que jueves 03 de septiembre convocará a las partes y dará a conocer el veredicto

El acto judicial se desarrolló en la sala de audiencias n°1 de la oficina judicial de Sarmiento. Las representantes del Ministerio Público Fiscal, presentaron su teoría del caso y adelantaron que mediante la producción de pruebas aportadas por testimonios y evidencias documentales, lograran probar la autoría del hecho atribuido al acusado. A su turno, el abogado particular del procesado, expresó que la propia producción de la prueba permitirá demostrar la certeza necesaria para fundamentar el pedido de absolución de su defendido.

Testigos y alegatos

La primera declaración del juicio correspondió al imputado. En la ocasión, el acusado describió las actividades que realizó durante el día del hecho denunciado. Después, se escuchó el testimonio de la víctima. En este marco, la denunciante manifestó ante el tribunal que se sintió vejada y ultrajada por las conductas inapropiadas de su compañero. Asimismo, prestaron declaración empleados policiales que se encontraban en el espacio compartido donde ocurrieron los hechos el 12 de abril del año pasado a las 17:00. También declararon la Licenciada en Psicología del Cuerpo Médico Forense, personal de la Comisaría de la Mujer y la Subdivisión de Policía Científica.

En la etapa de alegatos finales, la procuradora Coppini sostuvo que mediante la producción de la prueba se logró demostrar que el agente policial acusado tuvo la voluntad de ejecutar un acto sexual no consentido por la víctima. En tanto, explicó que la postura de la defensa fue presentar la situación como una broma que la empleada policial interpretó de manera equivocada.