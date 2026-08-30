Personal de la Comisaría Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia recuperó una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo por robo, en el marco de los operativos preventivos que se realizan bajo directivas de la Jefatura de Policía y la Unidad Regional.

El procedimiento se concretó este sábado 29 de agosto, cuando los efectivos identificaron a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta Honda CB1, que no llevaba colocada la chapa patente.

Al solicitarles la documentación correspondiente, los ocupantes manifestaron no contar con ella, por lo que se dio intervención a la División Sustracción de Automotores.

La moto había sido robada en enero

Tras realizar las verificaciones correspondientes, personal especializado constató que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente por robo, debido a que había sido sustraída durante el mes de enero.

Ante esta situación, se puso el procedimiento en conocimiento de las autoridades judiciales, que dispusieron el secuestro del rodado y la imputación en libertad del conductor, quien quedó vinculado a una causa por el delito de encubrimiento.

Once motos recuperadas en cuatro meses

Desde la Comisaría Sexta destacaron que este procedimiento se suma a una serie de intervenciones realizadas durante los últimos cuatro meses.

En ese período, el personal de la dependencia logró secuestrar y recuperar 11 motocicletas que contaban con pedidos de secuestro activos por robo.

A estos procedimientos se suma además la recuperación de un Volkswagen Gol Trend, que presentaba características de vehículo “gemelo” y había sido sustraído en la provincia de Buenos Aires.