Un grave caso de violencia de género conmociona a Puerto Madryn. Una mujer denunció que su pareja la mantuvo privada de su libertad desde el 20 de agosto, sometiéndola a golpes y amenazas frente a su hijo de 4 años.

La víctima consiguió pedir auxilio durante un forcejeo al tomar su teléfono y comunicarse con familiares. Cuando la policía llegó, el agresor ya había huido, pero la mujer fue trasladada al hospital donde se constataron múltiples lesiones, entre ellas una desviación del tabique nasal.

La investigación, a cargo de la fiscal Camila Martinovic, derivó en dos allanamientos autorizados por la jueza penal María Alejandra Hernández. En uno de ellos se logró detener al acusado y se secuestraron cadenas, candados y un teléfono celular, que serán sometidos a pericias informáticas y estudios de ADN.

El detenido fue presentado ante la Justicia y se le dictó dos meses de prisión preventiva, mientras continúan las pericias y la incorporación de pruebas para reconstruir lo ocurrido