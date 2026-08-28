La Justicia de Chubut condenó a un hombre a 12 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual agravado y reiterado contra su hijastra. El fallo se conoció tras un extenso proceso judicial en el que se acreditaron los hechos denunciados por la víctima y su entorno familiar.

El tribunal valoró las pruebas presentadas y destacó la gravedad de los abusos, que se prolongaron en el tiempo y afectaron profundamente la vida de la menor. La sentencia busca dar respuesta a un caso que generó conmoción en la comunidad y reafirma el compromiso del Poder Judicial en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.