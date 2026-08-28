El parte emitido por Vialidad Nacional este viernes 28 de agosto a las 8:00 confirmó que las rutas de Chubut se encuentran habilitadas, aunque se recomienda circular con precaución debido a las condiciones de calzada y factores climáticos.

Ruta 3 : habilitada en todos sus tramos (Aº Verde–Puerto Madryn, Puerto Madryn–Trelew, Trelew–Garayalde, Garayalde–Comodoro Rivadavia y Comodoro–límite con Santa Cruz). Se registran sectores deformados, baches y desvíos por obras, además de viento moderado a fuerte y presencia de animales sueltos.

: habilitada en todos sus tramos (Aº Verde–Puerto Madryn, Puerto Madryn–Trelew, Trelew–Garayalde, Garayalde–Comodoro Rivadavia y Comodoro–límite con Santa Cruz). Se registran sectores deformados, baches y desvíos por obras, además de viento moderado a fuerte y presencia de animales sueltos. Ruta 25 : habilitada entre Rawson y Tecka, con desvíos de ripio en km 259–261 y sectores con barro. Se recomienda circular a baja velocidad y respetar señalamiento.

: habilitada entre Rawson y Tecka, con desvíos de ripio en km 259–261 y sectores con barro. Se recomienda circular a baja velocidad y respetar señalamiento. Ruta 26 : habilitada entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, y hasta el empalme con la RN 40. Se observan banquinas húmedas y con barro, además de trabajos de distribución de sal.

: habilitada entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, y hasta el empalme con la RN 40. Se observan banquinas húmedas y con barro, además de trabajos de distribución de sal. Ruta 40: habilitada en todos los tramos (límite con Santa Cruz–Río Mayo, Río Mayo–empalme RN 26, empalme RN 26–Gobernador Costa y Gobernador Costa–Tecka). Se registran deformaciones, baches, desvíos de ripio con barro y viento moderado a fuerte.

Las autoridades remarcaron la necesidad de respetar la señalización, circular a velocidades reducidas en zonas de obras y prestar atención a la presencia de animales sueltos en la calzada.