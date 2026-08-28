La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos sus cuartos de final y solo queda un representante argentino en carrera: Boca Juniors, que enfrentará a São Paulo en una serie decisiva.

La Inteligencia Artificial de Gemini, consultada por Bolavip, analizó estadísticas y actualidad futbolística para proyectar el desenlace del certamen. Su pronóstico anticipa que São Paulo eliminará a Boca y avanzará hasta la final, donde se cruzará con Atlético Mineiro.

En el resto de los cruces, la IA prevé que Vasco da Gama superará a Independiente Santa Fe, mientras que Cienciano aprovechará la altura de Cusco para dejar afuera a Montevideo City Torque. En semifinales, São Paulo impondría su jerarquía sobre Vasco, y Mineiro haría lo propio frente a Cienciano.

La gran final está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Allí, según la predicción, Atlético Mineiro se consagrará campeón en un duelo cerrado ante São Paulo, consolidando la hegemonía brasileña en el continente.