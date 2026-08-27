La Ruta Nacional Nº 3 en Chubut se encuentra habilitada en todos sus tramos, desde Arroyo Verde hasta el límite con Santa Cruz, con calzada de pavimento y tránsito normal. Se recomienda precaución por sectores deformados, banquinas húmedas y presencia de animales sueltos. En el acceso norte a Trelew se realizan trabajos de repavimentación con desvío habilitado, mientras que en Comodoro Rivadavia continúa el desvío por obras en Ramón Santos.
La Ruta Nacional Nº 25 también está habilitada, aunque presenta desvíos de ripio con barro y agua entre Las Plumas y Los Altares, y sectores con baches y deformaciones hacia Paso de Indios y Tecka.
En la Ruta Nacional Nº 26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, la calzada se mantiene húmeda por riego con sal, con banquinas inestables en sectores.
Por su parte, la Ruta Nacional Nº 40 registra circulación habilitada, pero con tramos de calzada húmeda y deformaciones entre Facundo y Tamariscos, donde se exige transitar a baja velocidad. Entre Gobernador Costa y Tecka se reportan lloviznas aisladas y banquinas con barro, con equipos de Vialidad Nacional distribuyendo sal.
Las autoridades recomiendan respetar la señalización, circular con precaución y estar atentos a las condiciones climáticas variables.
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