El secretario de Obras Públicas, Fernando Ostoich, será interpelado hoy a partir de las 11.

El funcionario deberá responder 102 preguntas y recién cuando arranque la sesión se verá si las contesta por escrito, que es lo más probable, o hace una exposición de cada una de ellas.

La interpelación fue impulsada por el concejal del PICh, Omar Lattanzio, y fue acompañada por la totalidad de los concejales.

Ostoich tendrá que responder muchas dudas que tiene el Concejo sobre contrataciones realizadas por su cartera.

Extraordinaria

Luego de la interpretación se realizará la sesión ordinaria en un Concejo que mañana tendrá la extraordinaria solicitada por el intendente Othar Macharashvili para tratar: la prórroga de la emergencia económica, que vence a fin de año, y la propuesta de Alivio fiscal 2026.