El docente Jorge Spíndola y los abogados que impulsan la demanda que pide la anulación de la ley que convalidó el acuerdo entre YPF y el gobernador Ignacio Torres, por el que se acordó el pago de solo 25 millones de dólares para atender el pasivo ambiental que la operadora dejó en más de 100 años de explotación en Comodoro Rivadavia, brindaron hoy , en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia, una conferencia de prensa en la que se detallaron los alcances de la presentación judicial.

En la mesa estuvieron presentes, además del poeta, el abogado Eduardo Hualpa, Leticia Vázquez y Gustavo Romeo, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco . Vía zoom participaron José Raúl Heredia y Verónica Heredia, -principales autores intelectuales de la demanda ciudadana- y los miembros de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale y María Gimena Viviani.

«No es por bronca, es por amor»

Spíndola arrancó la presentación indicando que decidió activar la demanda «no por bronca sino por amor a esta ciudad y a este suelo. Lo firmado y aprobado es, además de inexplicable e insostenible, una falta de respeto muy grande a Comodoro Rivadavia, que no podemos tolerar», indicó.

De inmediato agradeció el respaldo y el trabajo de los abogados, tanto el de Eduardo Hualpa presente en la mesa, como los que estaban participando vía Zoom, entre ellos Enrique Viale y María Gimena Viviani de la Asociación de Abogados Ambientalistas, José Raúl Heredia y Verónica Heredia

«Es un perdonazo ambiental que no puede convalidarse»

El abogado Eduardo Hualpa destacó la fuerza ciudadana de la demanda y, como luego también hicieron otros de sus colegas, aseguró que este acuerdo y la posterior Ley que lo convalidó constituyen «un antecente que no se puede dejar pasar. No se puede permitir que, sin ningún sustento y estudio que lo respalde, se deje ir a una petrolera luego de más de 100 años por la suma acordada para atender un pasivo ambiental que es inmenso. Es un perdonazo ambiental que no se puede convalidar», resaltó.

«Si es necesario vamos a ir hasta la Corte»

Luego de unas palabras de la docente e investigadora Letizia Vazquez, que explicó que el pasivo ambiental no solo es una discusión económica sino también social y ciudadana, desde el zoom habló el dr José Raúl Heredia, uno de los principales redactores de la demanda, quien confirmó que el Juzgado de Rawson no aceptó la presentación judicial pero dejó en claro que «ahora la vamos a presentar y discutir en la Cámara de Apelaciones. Si hace falta llegaremos a la popia Corte Suprema de Justicia», advirtió, ante el aplauso de los presentes.

El profesor, Gustavo Romeo, también habló del pasivo ambiental pero además, en una interesante y nutritiva intervención, explicó cómo los mitos que se imponen durante generaciones tienen su impacto en el día a día. En concreto habló de como se busca que Comodoro no reaccione, no intervenga en política porque «acá se labura» y por eso de que «acá somos apáticos. Algo que no es cierto. Prueba de ello es esta sala reclamando justicia y equidad», observó.

Luego de la conferencia se desarrolló un diálogo abierto con los presentes, entre ellos muchos alumnos, vecinos comunes y otros representantes de agrupaciones sociales y políticas, que expesaron su apoyo a la demanda y plantearon la necesidad de que la lucha jurídica sea respaldada con acciones comunitarias y ciudadanas.

Así se decidió conformar una mesa de acción que, por propuesta de Spíndola y aceptada por unanimidad, llevará el nombre del Profesor Eduardo Cabezas, un querido docente y pionero ambientalista que falleció en el 2001 a los 53 años pero que dejó una huella, un camino y una enseñanza que hoy se sigue recoriendo y agradeciendo.

La actividad concluyó con anuncio de próximas reuniones y las palabras del vecino demandante, Jorge Spindola.