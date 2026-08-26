El diputado nacional por Chubut José Glinski presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre los grandes centros de procesamiento de datos vinculados a la inteligencia artificial, con especial foco en los proyectos previstos para Chubut y sus impactos energéticos, hídricos, ambientales, fiscales y territoriales.

“La discusión no es inversiones sí o no. Es qué tipo de inversiones, bajo qué condiciones y qué desarrollo dejan en el territorio”, sostuvo Glinski.

“Es una cuenta bastante simple: tenemos que poner de un lado lo que aporta Chubut -energía, agua, territorio, infraestructura y beneficios fiscales- y del otro lo que estas inversiones dejan en la provincia. Las experiencias comparables muestran que el empleo permanente que generan este tipo de proyectos puede ser muy bajo en relación con la inversión y los recursos que demandan. Si los planes de inversión son para comprometer todos esos recursos y crear 20 puestos de trabajo, no cuenten con nosotros. Ahora, si generan empleo genuino, desarrollo tecnológico, proveedores locales, infraestructura y bienestar para los chubutenses, y el saldo es positivo para la provincia, adelante”, agregó el diputado.

El pedido de informes pone especial atención en Atlas GigaHub, el proyecto impulsado por Green Capital para instalar un centro de datos de gran escala en la Zona Franca de Trelew. La iniciativa contempla una primera etapa de aproximadamente 300 MW y una eventual expansión hasta los 3.000 MW.

Glinski pidió al Gobierno nacional que detalle el estado administrativo, contractual y regulatorio del proyecto, la inversión prevista, la superficie involucrada, el cronograma de ejecución y la participación de organismos nacionales.

También solicitó conocer qué beneficios fiscales podrían acumular estos emprendimientos: si pueden acceder simultáneamente al RIGI, al eventual Súper RIGI y a los beneficios correspondientes a zonas o subzonas francas, y cuál sería el costo fiscal de esa combinación.

“Una inversión de miles de millones de dólares no necesariamente significa desarrollo si el costo lo paga la sociedad con recursos naturales, infraestructura pública y pérdida de recaudación fiscal”, planteó Glinski.

ENERGÍA Y AGUA: QUÉ IMPACTO TENDRÁ EN CHUBUT

Otro de los ejes del proyecto es la demanda energética. Glinski pidió conocer qué obras de generación, transporte y distribución serán necesarias y quién deberá financiarlas. En particular, solicita determinar si Atlas GigaHub requerirá que el inversor financie previamente la ampliación de la red de transporte de 500 kV para evitar afectar la generación de los parques eólicos existentes.

En materia hídrica, reclama conocer cuánta agua demandarán los proyectos, de dónde provendrá y qué tecnologías de refrigeración utilizarán, así como las medidas previstas para proteger el abastecimiento destinado al consumo humano, la producción y otros usos existentes.

“Chubut atraviesa una situación de emergencia hídrica. Antes de avanzar tenemos que saber cuánta agua utilizará el proyecto, de dónde saldrá y qué tecnología de refrigeración se va a utilizar”, señaló Glinski.

QUÉ RECIBE CHUBUT

El proyecto también pide precisar qué contraprestaciones económicas, laborales, fiscales y de infraestructura recibirán las provincias y comunidades donde se radiquen estos emprendimientos.

Además, solicita conocer qué políticas prevé el Gobierno para que la instalación de centros de datos genere capacidades tecnológicas, empleo calificado, proveedores nacionales y valor agregado en el país, y que Argentina no se limite a aportar energía, recursos, territorio e infraestructura.

“Queremos inversiones, pero queremos que el desarrollo y el bienestar que generen lleguen también a los chubutenses. Tenemos la posibilidad de discutir las condiciones antes de que estos proyectos se materialicen. Si son una oportunidad real para Chubut y para la Argentina, hay que aprovecharla”, concluyó Glinski.