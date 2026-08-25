El diputado nacional Juan Pablo Luque, se reunió con jubilados y jubiladas en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, acompañado por concejales de su espacio, para visibilizar la problemática que atraviesan miles de afiliados de PAMI en la provincia. El encuentro se suma al pedido de informes presentado en el Congreso para conocer las razones de la reducción de la atención médica y exigir soluciones.

El diputado nacional Juan Pablo Luque recibió a jubilados y jubiladas de PAMI en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, acompañado por concejales de la ciudad, con el objetivo de darle mayor visibilidad a una problemática que afecta a miles de adultos mayores en toda la provincia y avanzar en gestiones que permitan encontrar una solución.

En abril los jubilados presentaron un informe de situación y en esta reunión reconocieron que “se agravó mucho más”. “Lamentablemente llegaron a una situación en donde hay 70 mil afiliados de PAMI en Chubut, 30 mil de ellos en Comodoro, y están buscando que intercedamos desde el Congreso porque tiene menos médicos, menos prestaciones y menos gente para atenderlos en la sede de la obra social”, señaló Luque.

El legislador recordó que ya presentó un pedido de informes en el Congreso de la Nación para conocer la situación de la atención a los afiliados de PAMI, particularmente ante la reducción de la cantidad de profesionales disponibles y las dificultades para acceder a distintas especialidades.

“Presentamos un pedido de informes que tiene que ver con la atención a nuestros jubilados, con la baja de cápita en la cantidad de médicos que atienden en Chubut, que está generando problemas en toda la provincia”, explicó.

Luque sostuvo que la situación se repite en distintas localidades de Chubut y recordó que mantuvo encuentros con jubilados en Puerto Madryn y Esquel, además de Comodoro Rivadavia.

“Es una vergüenza que tengan que llegar a un diputado nacional o a un senador nacional para poder ser escuchados, cuando es el gobernador el que se junta con los funcionarios nacionales y no gestiona por los jubilados de la provincia. Se junta solo con “chorizo” Quinteros, a quien los jubilados aquí criticaron por su inacción, y piensa que con una ayuda de 100 mil pesos que les dio a los jubilados de Trelew les soluciona la vida”.

En ese sentido, Luque planteó la necesidad de que el Gobierno de Chubut asuma un rol activo en la gestión ante Nación y utilice todas las herramientas institucionales disponibles para defender a los jubilados de la provincia.

“El Gobierno nacional toma la decisión de reducir permanentemente los servicios y eso genera que se cobren vidas de nuestros jubilados, ni más ni menos que porque no pueden atenderse en distintas especialidades. Hay que presionar tanto al gobernador como a las autoridades nacionales”, sostuvo.

Desde el ámbito legislativo, Luque ratificó su compromiso de continuar acompañando a los jubilados de Chubut y llevar su reclamo al Congreso, con el objetivo de recuperar una atención sanitaria adecuada y garantizar el acceso a las prestaciones que necesitan.