Los docentes universitarios volverán a las calles esta semana en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La CONADU anunció un paro nacional de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en continuidad con las medidas de fuerza que ya se vienen desarrollando.

El conflicto se arrastra desde hace meses: pese a que el Congreso sancionó la norma, la Corte Suprema ratificó su vigencia y existen fallos judiciales que ordenan su cumplimiento, las transferencias presupuestarias aún no fueron efectivizadas.

Los gremios advierten que ya pasaron más de 300 días sin aplicación de la ley y que la situación se agrava por el deterioro salarial: los aumentos otorgados quedaron por debajo de la inflación y sin paritarias, lo que provocó una pérdida de cerca de un tercio del poder adquisitivo desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

La crisis también se refleja en la renuncia de más de 10.000 docentes e investigadores en universidades nacionales, afectando la calidad educativa y la producción científica. En la UTN se registraron más de 1.000 bajas y en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, 438.

La medida de fuerza coincide con una nueva instancia judicial sobre la aplicación de la ley y con el reclamo de coordinar una marcha nacional universitaria que involucre a docentes y no docentes.