El Paso Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile, volvió a habilitarse este martes a las 9 de la mañana luego de permanecer cerrado durante 34 días consecutivos por las intensas nevadas en alta montaña. La reapertura se realizó exclusivamente para camiones de carga, con prioridad para los que circulan desde Argentina hacia Chile, estimados en unos 3.500 vehículos.

Durante la primera jornada, se organizaron convoyes de 250 camiones escoltados por Gendarmería Nacional, partiendo desde Uspallata, con el objetivo de agilizar el tránsito y garantizar la seguridad en la ruta. Las autoridades prevén que entre 700 y 900 camiones puedan cruzar por día en condiciones de buen tiempo.

El cronograma establece que los vehículos particulares y micros recién podrán transitar a partir del sábado 22 de agosto, mientras que el cruce desde Chile hacia Argentina estará habilitado los días viernes 21 y sábado 22.

El paso fronterizo es clave para el traslado de cargas hacia los puertos del Pacífico y conecta el departamento mendocino de Las Heras con la ciudad chilena de Valparaíso.