Los gremios que representan a los trabajadores de las universidades nacionales confirmaron que el 15 de octubre llevarán adelante una nueva Marcha Federal, pese al reciente fallo judicial que ordenó al Gobierno nacional actualizar los fondos destinados al sistema universitario.

La movilización, encabezada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), se mantiene “inalterable” y busca visibilizar el reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según el último informe FEDUN-CIICTI, los salarios del personal universitario requieren un incremento del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, luego del rechazo gremial al ofrecimiento del 3% realizado por la administración de Javier Milei.

El fallo del juez federal Martín Cormick intimó al Estado nacional a cumplir con la medida cautelar vigente y actualizar los fondos en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada día de demora.

Aun con la resolución judicial favorable, los sindicatos sostienen que la protesta “va más allá del fallo” y reafirmaron su decisión de marchar para exigir una respuesta integral al deterioro presupuestario y salarial que atraviesan las universidades públicas.