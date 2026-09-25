El Senado de la Nación convirtió en ley la modificación del régimen de Zonas Frías, con 38 votos afirmativos y 8 negativos, en una sesión marcada por la ausencia de buena parte del recinto. El bloque peronista se retiró antes del debate, y la iniciativa fue aprobada sin cambios.

La reforma ajusta la redacción del régimen sancionado en 2021, cuando se habían incorporado distritos de San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires al esquema de subsidios en las tarifas de gas. Aquella ampliación había beneficiado a más de 3 millones de hogares con descuentos de entre el 30% y el 50%.

Con la nueva ley, esos distritos quedan excluidos del beneficio, lo que implica un recorte en el alcance del programa de asistencia energética.