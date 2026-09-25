Hoy 25 de septiembre recordamos hechos que van desde la instalación de importantes instituciones del siglo XIX, hasta nacimientos y fallecimientos de personajes emblemáticos de la literatura, la música y el deporte.

1828 – Se instala la Convención Nacional Queda constituida en la ciudad de Santa Fe, sesionando hasta 1832.

Queda constituida en la ciudad de Santa Fe, sesionando hasta 1832. 1828 – Aceptación oficial del Himno Nacional Argentino El Poder Ejecutivo aprueba la versión arreglada por el músico Juan Pedro Esnaola en 1860.

El Poder Ejecutivo aprueba la versión arreglada por el músico en 1860. 1875 – El Perito Moreno parte hacia la Patagonia Francisco Moreno inicia su expedición con apoyo de la Sociedad Científica Argentina.

Francisco Moreno inicia su expedición con apoyo de la Sociedad Científica Argentina. 1942 – Nace Ringo Bonavena Oscar Natalio Bonavena, uno de los grandes pesos pesados del boxeo argentino.

Oscar Natalio Bonavena, uno de los grandes pesos pesados del boxeo argentino. 1962 – Fallece María Rosa Lida de Malkiel Filóloga y escritora argentina, especialista en latín y griego, reconocida internacionalmente.

Filóloga y escritora argentina, especialista en latín y griego, reconocida internacionalmente. 1972 – Muere Alejandra Pizarnik La poetisa bonaerense deja una obra marcada por la intensidad y la sensibilidad.

La poetisa bonaerense deja una obra marcada por la intensidad y la sensibilidad. 1973 – Asesinan a José Ignacio Rucci El gremialista y secretario general de la CGT es asesinado en Buenos Aires.

El gremialista y secretario general de la CGT es asesinado en Buenos Aires. 2009 – Fallece Mercedes Sosa La “voz de América Latina” es despedida por miles de personas en el Congreso Nacional.

La “voz de América Latina” es despedida por miles de personas en el Congreso Nacional. 2024 – Charly García publica La lógica del escorpión El músico presenta su nuevo álbum de estudio, recibido como uno de los lanzamientos más esperados de la década.

El músico presenta su nuevo álbum de estudio, recibido como uno de los lanzamientos más esperados de la década. Día Mundial del Farmacéutico, una fecha que reconoce la labor de quienes acompañan, cuidan y asesoran en materia de salud.