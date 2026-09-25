Hoy 25 de septiembre recordamos hechos que van desde la instalación de importantes instituciones del siglo XIX, hasta nacimientos y fallecimientos de personajes emblemáticos de la literatura, la música y el deporte.
- 1828 – Se instala la Convención Nacional Queda constituida en la ciudad de Santa Fe, sesionando hasta 1832.
- 1828 – Aceptación oficial del Himno Nacional Argentino El Poder Ejecutivo aprueba la versión arreglada por el músico Juan Pedro Esnaola en 1860.
- 1875 – El Perito Moreno parte hacia la Patagonia Francisco Moreno inicia su expedición con apoyo de la Sociedad Científica Argentina.
- 1942 – Nace Ringo Bonavena Oscar Natalio Bonavena, uno de los grandes pesos pesados del boxeo argentino.
- 1962 – Fallece María Rosa Lida de Malkiel Filóloga y escritora argentina, especialista en latín y griego, reconocida internacionalmente.
- 1972 – Muere Alejandra Pizarnik La poetisa bonaerense deja una obra marcada por la intensidad y la sensibilidad.
- 1973 – Asesinan a José Ignacio Rucci El gremialista y secretario general de la CGT es asesinado en Buenos Aires.
- 2009 – Fallece Mercedes Sosa La “voz de América Latina” es despedida por miles de personas en el Congreso Nacional.
- 2024 – Charly García publica La lógica del escorpión El músico presenta su nuevo álbum de estudio, recibido como uno de los lanzamientos más esperados de la década.
- Día Mundial del Farmacéutico, una fecha que reconoce la labor de quienes acompañan, cuidan y asesoran en materia de salud.
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