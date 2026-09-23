El 23 de septiembre se celebra en Argentina el Día Internacional de la Sonrisa, recuerda la creación del famoso “smiley” por Harvey Ball en 1963 y que invita a rescatar la sonrisa como gesto universal de alegría y complicidad.

Por otro lado, la fecha está marcada por la historia política nacional: en 1947 se promulgó la Ley 13.010, que consagró el voto femenino en Argentina, impulsado por Eva Perón tras décadas de lucha. En homenaje a ese hito, desde 1997 se estableció el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, recordando la igualdad cívica alcanzada por las argentinas.

También se recuerda que en las elecciones nacionales del 23 de septiembre de 1973, la fórmula integrada por Juan Domingo Perón e Isabel Perón alcanzó un contundente triunfo con cerca del 62% de los votos, frente al 24% obtenido por la UCR encabezada por Ricardo Balbín.