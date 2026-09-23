El Municipio informó los sectores donde se realizará la recolección de residuos voluminosos, complementaria al servicio de higiene urbana.

Cuerpo de la noticia: La Secretaría de Servicios Públicos anunció la continuidad del programa “Barrio Limpio”, con recorridos programados entre el 23 y el 30 de septiembre en distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

Este operativo forma parte del pliego vigente de higiene urbana y no reemplaza la recolección domiciliaria habitual, sino que atiende materiales de gran tamaño o características especiales que no pueden retirarse mediante el sistema convencional.

La secretaria Cintia Juárez destacó que el objetivo es que cada vecino conozca qué elementos puede sacar y en qué fecha pasará el servicio por su barrio, lo que permite ordenar los recorridos, optimizar los equipos y fortalecer el control de la prestación.

El programa está destinado a residuos de origen domiciliario y materiales generados por tareas de mantenimiento o reparaciones menores. No contempla desechos de grandes obras, actividades comerciales o industriales, ni volúmenes extraordinarios, que deberán coordinarse directamente con el área municipal.