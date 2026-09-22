El Municipio continúa fortaleciendo la infraestructura urbana en los barrios, con una obra que permitirá mejorar la iluminación y la transitabilidad de los vecinos. Los trabajos registran un 70% de avance.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia avanza con la ejecución de un corredor peatonal que vinculará los barrios Máximo Abásolo y San Cayetano, desde inmediaciones de la Comisaría Séptima, por calle Huergo y Raúl Cercos, hasta Avenida Polonia.

La intervención contempla la instalación de unas 30 luminarias, la construcción de un muro de contención y la incorporación de bancos y forestación. De esta manera, se busca consolidar un recorrido más seguro y accesible para quienes se trasladan a pie y utilizan el transporte público en el sector.

Desde Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, destacó el avance de los trabajos y señaló que “tenemos un corredor sugerido de unas 8 cuadras que quedará mejor iluminado, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los peatones. Estamos en un 70% de avance obra y nos resta la colocación de bancos y la forestación”.

Actualmente, las tareas están concentradas en la instalación de la iluminación sobre una vereda que ya se encuentra construida. También se ejecutará un muro de contención de aproximadamente 60 centímetros para mejorar las condiciones del recorrido hacia Avenida Polonia.

Siguiendo las instrucciones del intendente Othar Macharashvili, la cartera avanza con celeridad en las tareas solicitadas para optimizar la infraestructura urbana y consolidar el plan de intervención en los espacios públicos de los distintos barrios.