Luego de la suspensión por las condiciones climáticas, el encuentro “Merienda & Juegos – Espacio para Adultos” fue reprogramado para este domingo 27 de septiembre, de 16 a 19 horas, en la Alianza Francesa de Comodoro Rivadavia, ubicada en Escalada 1575.

La propuesta invita a compartir una tarde de recreación y encuentro, especialmente pensada para adultos que quieran disfrutar junto a familiares mayores de un espacio diferente, recuperando el hábito de sentarse a jugar, conversar y compartir una merienda.

Bajo el lema “Compartir también es un juego”, la actividad propone recuperar las tradicionales tardes de cartas y juegos de mesa, acompañadas por música y distintas propuestas recreativas.

Durante la jornada habrá música y cantantes en vivo, además de torneos de distintos juegos de mesa.

Entre las propuestas se encuentran:

Truco

Canasta

Escoba

Rummy

Damas

Otros juegos de mesa

También habrá premios para quienes se animen a cantar y bailar, sumando un momento de diversión y participación para todos los asistentes.

La iniciativa busca generar un espacio lúdico donde distintas generaciones puedan encontrarse y disfrutar de una actividad sencilla: jugar, conversar, escuchar música y compartir una merienda.

La actividad tiene un valor de $26.000 por persona y los cupos son limitados.

Las reservas se realizan al 2976 242651.