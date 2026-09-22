Luego de la suspensión por las condiciones climáticas, el encuentro “Merienda & Juegos – Espacio para Adultos” fue reprogramado para este domingo 27 de septiembre, de 16 a 19 horas, en la Alianza Francesa de Comodoro Rivadavia, ubicada en Escalada 1575.
La propuesta invita a compartir una tarde de recreación y encuentro, especialmente pensada para adultos que quieran disfrutar junto a familiares mayores de un espacio diferente, recuperando el hábito de sentarse a jugar, conversar y compartir una merienda.
Bajo el lema “Compartir también es un juego”, la actividad propone recuperar las tradicionales tardes de cartas y juegos de mesa, acompañadas por música y distintas propuestas recreativas.
Durante la jornada habrá música y cantantes en vivo, además de torneos de distintos juegos de mesa.
Entre las propuestas se encuentran:
- Truco
- Canasta
- Escoba
- Rummy
- Damas
- Otros juegos de mesa
También habrá premios para quienes se animen a cantar y bailar, sumando un momento de diversión y participación para todos los asistentes.
La iniciativa busca generar un espacio lúdico donde distintas generaciones puedan encontrarse y disfrutar de una actividad sencilla: jugar, conversar, escuchar música y compartir una merienda.
La actividad tiene un valor de $26.000 por persona y los cupos son limitados.
Las reservas se realizan al 2976 242651.
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