En la noche del 22 de septiembre de 2026, alrededor de las 22:50 horas, personal de la Comisaría Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia realizaba tareas de control de identificación de personas sobre la Avenida Polonia, entre Cospi y Pieragnolli, en el barrio San Cayetano.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a un hombre y, al verificar sus datos en el sistema, constataron que registraba un pedido de captura vigente desde el 21 de septiembre de 2026, dispuesto por el juez penal Dr. Mariano Nicosia.

El sujeto, identificado como Gabriel O. M. (33 años), fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de detenido judicial.