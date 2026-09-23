Las principales rutas nacionales de Chubut se encuentran habilitadas, aunque presentan condiciones que obligan a extremar la precaución.
- Ruta 3: Desde Arroyo Verde hasta el límite con Santa Cruz, la calzada está transitable pero con sectores deformados, baches y banquinas húmedas o inestables. Se registran obras en el acceso norte a Trelew y en Ramón Santos (Comodoro Rivadavia), con desvíos señalizados.
- Ruta 25: Entre Rawson y Tecka, la calzada muestra deformaciones y baches. En el tramo Las Plumas–Los Altares se mantiene un desvío de ripio con barro y velocidad máxima de 40 km/h.
- Ruta 26: Desde Comodoro Rivadavia hasta el empalme con RN 40, habilitada con sectores húmedos por riego con sal y banquinas inestables.
- Ruta 40: Desde el límite con Santa Cruz hasta Tecka, habilitada pero con baches, deformaciones y desvíos de ripio con barro entre Facundo y Tamariscos. Se recomienda circular a 60 km/h en ese tramo.
En todos los sectores se advierte la presencia de animales sueltos, viento y equipos viales trabajando, por lo que se solicita respetar la señalización y transitar con máxima precaución.
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