Se registró un episodio en Comodoro Rivadavia, donde un joven habría caído desde el techo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Las primeras informaciones señalan que se trataría de un menor.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal médico, quienes asistieron al chico y realizaron las primeras intervenciones.

El hecho generó preocupación en la universitaria y en el barrio, mientras se aguardan información sobre el estado de salud del joven y las circunstancias que rodearon el accidente.