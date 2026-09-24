Un importante operativo antidrogas denominado “Corredor Norte” se llevó adelante este jueves en distintos sectores de Comodoro Rivadavia y culminó con siete allanamientos, cuatro personas detenidas y el secuestro de más de 5 kilos de cocaína.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, bajo las directivas del fiscal general Mariano Sánchez y la Dra. Andrea Whity, en conjunto con la División Drogas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut.

De acuerdo con la información policial, las pesquisas incluyeron intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia y seguimientos, mediante las cuales se habría establecido el funcionamiento de una organización dedicada al narcotráfico.

La droga llegaba desde Mendoza

Según la investigación, la banda estaría integrada por dos hombres provenientes de Mendoza, señalados como presuntos proveedores de la sustancia, mientras que en Comodoro otros dos hombres y una mujer de nacionalidad dominicana habrían cumplido tareas vinculadas con la distribución local.

El avance decisivo de la investigación se produjo a partir de las tareas de observación realizadas el miércoles, cuando los investigadores detectaron el ingreso a la ciudad de una camioneta Chevrolet S10 blanca.

El vehículo llegó hasta un domicilio ubicado en Km 14, donde sus ocupantes se encontraron con otros dos hombres que se encontraban aguardando su llegada.

Uno de ellos había arribado a Comodoro el 17 de septiembre desde Mendoza en un vuelo comercial. Desde entonces, los investigadores habían desplegado tareas de vigilancia y seguimiento.

De acuerdo con el parte policial, después de la llegada de la camioneta comenzaron a registrarse movimientos que los investigadores consideraron compatibles con entregas de estupefacientes en distintos domicilios.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el equipo fiscal solicitó las medidas judiciales que finalmente permitieron concretar los allanamientos.

Los procedimientos se realizaron en domicilios de Km 17, Km 14, Km 8, La Floresta y barrio 30 de Octubre.

En uno de los inmuebles de Km 14, donde se encontraban temporalmente los sospechosos provenientes de Mendoza, los efectivos encontraron en un sobretecho una bolsa que contenía dos panes rectangulares con cocaína.

Además, durante la inspección de la Chevrolet S10, se detectaron otros dos paquetes rectangulares con la misma sustancia, ocultos en la compuerta de la caja.

Como resultado del operativo se incautaron 5,300 kilogramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en distintos envoltorios. Parte de los paquetes presentaba un sello en bajo relieve con la figura de un delfín y estaban envueltos con cinta amarilla.

También fueron secuestrados:

teléfonos celulares;

anotaciones consideradas de interés para la investigación;

una Chevrolet S10;

un Peugeot 408 blanco;

una Volkswagen Amarok;

un Honda Civic blanco.

Además, fueron detenidos tres hombres mayores de edad y una mujer, quienes quedaron alojados en distintas dependencias policiales de Comodoro Rivadavia a disposición de la Justicia.

Según la Policía, el valor de la droga incautada asciende aproximadamente a $160 millones.

Del operativo participaron efectivos de la DPI, el Grupo Especial de Operaciones Policiales, Guardia de Infantería, Sección Canes y personal de Operaciones de la Unidad Regional.

La diligencia fue supervisada por el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz; el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés Antonio García, y el segundo jefe del Área Drogas y Leyes Especiales, comisario inspector Sergio Salamin.