La Municipalidad de Rada Tilly y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) firmaron convenios específicos de colaboración que amplían el trabajo conjunto iniciado en 2014 y generan nuevas oportunidades de formación y participación comunitaria.

Los acuerdos fueron rubricados por la intendente Mariel Peralta y la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Bárbara Lisa Rueter, con la presencia de autoridades municipales y universitarias.

Uno de los convenios permitirá que estudiantes avanzados de Medicina y Licenciatura en Enfermería realicen prácticas académicas en el Centro de Salud Municipal Dr. René Favaloro, fortaleciendo la formación profesional con una mirada comunitaria y centrada en la atención primaria.

El otro acuerdo acercará a Rada Tilly trabajos de investigación y tesis de grado desarrollados en la UNPSJB mediante charlas, talleres y clases abiertas, promoviendo el intercambio de conocimientos y la participación ciudadana. También contempla acciones de asistencia técnica y colaboración científica en temas vinculados con la planificación estratégica regional y el desarrollo sustentable.

De esta manera, Rada Tilly y la UNPSJB consolidan una agenda de trabajo conjunto, que integra salud, formación académica e investigación, acercando nuevas propuestas y conocimientos a la comunidad.