La propuesta se realizará el 1° de octubre en el Centro Cultural. Habrá talleres, stands, charlas e intervenciones artísticas, con la participación de alrededor de 600 estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de distintos barrios de la ciudad.

En el marco de los 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), el próximo 1 de octubre, la Municipalidad llevará adelante la primera Feria Intersectorial de Educación Sexual Integral “Puentes de cuidado: ESI en acción”, una jornada destinada a adolescentes y sus referentes, que reunirá a instituciones educativas y distintas áreas municipales en el Centro Cultural.

La propuesta se desarrollará de 10:00 a 14:30 horas y contará con talleres, stands informativos, charlas en el auditorio e intervenciones artísticas. Desde el Municipio participarán las áreas de Género, Salud, Desarrollo Humano y Familia, Cultura y Deportes, entre otras dependencias, que acercarán actividades y propuestas para los estudiantes.

La secretaria de Género, María Cativa, destacó la importancia de la iniciativa y confirmó la participación de alrededor de 600 estudiantes. En ese sentido, indicó “la ESI cumple 20 años y para nosotros es muy importante generar este espacio para los chicos de nivel secundario”.

En esa línea, explicó que la jornada surge también como respuesta a una demanda de las propias instituciones educativas. “Las directoras a cargo de los colegios nos piden estas charlas para los chicos, que se involucran mucho, están siempre interesados y preguntan”, señaló al valorar la posibilidad de abordar la educación sexual integral desde una mirada amplia, articulando también con Salud y Cultura.

La actividad convocará a estudiantes de entre 14 y 18 años, pertenecientes a escuelas públicas y privadas de distintos sectores de Comodoro Rivadavia. La organización busca garantizar una participación amplia de establecimientos de diferentes barrios de la ciudad, fortaleciendo un espacio de encuentro, información y cuidado para las adolescencias.