La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) emitió este miércoles un comunicado institucional luego de los hechos ocurridos durante la mañana en sus instalaciones.

Según informó la institución, un joven fue trasladado al Hospital Regional, donde permanece bajo atención médica. De acuerdo con lo señalado por sus familiares, se encuentra estable y fuera de peligro.

Desde la Universidad indicaron además que el joven recibió acompañamiento y asistencia por parte del personal de la institución desde el momento en que ocurrió el hecho.

“La Universidad se encuentra a disposición de la familia y de las autoridades intervinientes, aun cuando el joven no pertenezca a la comunidad académica”, expresaron desde la UNPSJB.

Asimismo, la institución manifestó su disposición a colaborar con la investigación y brindar los elementos que sean necesarios para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

El comunicado fue difundido este 23 de septiembre de 2026, sin brindar mayores detalles sobre el episodio, mientras continúan las actuaciones correspondientes.