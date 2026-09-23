El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia avanzará este jueves con el llamado a audiencia pública para analizar la actualización del boleto del transporte urbano de pasajeros.

La confirmación fue realizada por el concejal Marcos Panquilto, titular del bloque Arriba Chubut, quien explicó que el pedido inicial del Ejecutivo municipal contemplaba llevar el boleto a $2.400, pero que a partir del trabajo realizado en comisión se acordó una propuesta escalonada.

El planteo prevé que el boleto general pase a $1.975 desde el 1° de noviembre y posteriormente a $2.300 desde el 1° de febrero.

El proyecto de actualización tarifaria había sido presentado por el Municipio para llevar el boleto urbano a unos $2.400, luego de permanecer sin modificaciones desde 2024.

Panquilto explicó que el llamado a audiencia pública se realizará este miércoles y que la convocatoria comenzará a publicarse a partir del viernes.

A partir de esa publicación deberán transcurrir 15 días, por lo que estimó que la audiencia podría realizarse alrededor del 13 de octubre, aunque aclaró que la fecha y el horario todavía debían definirse en comisión.

“La propuesta del bloque, consensuada con el Ejecutivo, la presentamos hoy en comisión: que sea en dos tramos y no de $2.400”, señaló el concejal.

Uno de los puntos planteados por el bloque es mantener sin modificaciones la tarifa para determinados usuarios.

De acuerdo con lo explicado por Panquilto, jubilados y pensionados, excombatientes de Malvinas, docentes, auxiliares de la educación y estudiantes universitarios mantendrían el valor actual de $1.114, con el beneficio correspondiente de la tarjeta SUBE.

Según indicó, estos usuarios abonan actualmente el 45% del valor, mientras que el 55% restante es subsidiado.

Durante la entrevista, Panquilto hizo referencia al nivel de subsidio que actualmente sostiene el Municipio para mantener el servicio.

Según sus declaraciones, Comodoro Rivadavia aporta alrededor de $2.400 millones en subsidios al transporte, mientras que el aporte provincial mencionado por el concejal es de $134 millones.

También cuestionó la pérdida del Fondo Compensador de Transporte de Nación y planteó la necesidad de que se gestione ante Provincia y Nación la recuperación de recursos para sostener el sistema.

El Municipio había explicado previamente que el costo técnico del servicio se ubica entre $3.600 y $3.700 por pasajero y que la actualización propuesta busca que el usuario cubra una parte del costo mientras el Estado municipal continúa subsidiando el sistema.

También avanzó el aumento de taxis

Durante la entrevista, Panquilto confirmó además que el Concejo Deliberante dio dictamen al proyecto de actualización de las tarifas de taxis.

El esquema contempla:

Tarifa diurna

Bajada de bandera: de $1.806 a $2.550 .

. Ficha: de $64,51 a $85.

Tarifa nocturna

Bajada de bandera: de $2.089 a $2.940 .

. Ficha: de $74,63 a $98.

El proyecto había ingresado al Concejo para actualizar una tarifa que llevaba dos años sin modificaciones.

El nuevo servicio de colectivos todavía está en etapa de implementación

Por último, el concejal se refirió al funcionamiento del nuevo sistema de transporte urbano y señaló que actualmente se trabaja con unas 95 unidades.

Explicó que existe un período de implementación de 90 días y que todavía no cuentan con los datos correspondientes a un mes completo del nuevo servicio para evaluar la cantidad de kilómetros recorridos.

El Municipio había informado que el nuevo esquema de recorridos comenzó a implementarse con la empresa MR, con modificaciones destinadas a mantener la cobertura y mejorar las frecuencias.

Panquilto indicó que el Concejo espera contar con esos datos para analizar el funcionamiento del sistema y su relación con los costos del servicio.