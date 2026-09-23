El Centro de Empleados de Comercio anunció que la jornada de descanso por el Día del Empleado de Comercio se trasladará al lunes 28 de septiembre, en acuerdo con las cámaras empresariales.

El secretario gremial, Matías Silva, explicó que la medida busca ordenar la actividad comercial y garantizar el derecho de los trabajadores. Sin embargo, advirtió que el sector atraviesa una situación crítica, con la pérdida de aproximadamente 2.500 puestos de trabajo en los últimos dos años.

Desde el gremio remarcaron la necesidad de fortalecer políticas de protección laboral y acompañamiento a los empleados, en un contexto de retracción económica que afecta directamente al comercio.