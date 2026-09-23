La Comisión Especial de Evaluación y Priorización para los afectados por el Cerro Hermitte remitió al Ejecutivo Municipal el primer listado definitivo de beneficiarios, tras concluir el período de impugnaciones.

El secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, explicó que el Municipio ya trabaja en la confección de las resoluciones que serán firmadas por el intendente Othar Macharashvili, con el objetivo de avanzar en la entrega de los primeros 50 lotes destinados a módulos habitacionales y otros 39 lotes con servicios. En algunos casos, se prevé además el acompañamiento con provisión de materiales para facilitar la construcción de viviendas.

Paralelamente, el Ejecutivo Municipal comunicará el listado al Estado Provincial, que deberá realizar los actos administrativos correspondientes para la entrega de las primeras 52 viviendas, cuyo dominio pertenece a la Provincia.

De esta manera, se cumplen las etapas administrativas previstas para brindar una respuesta habitacional integral a las familias afectadas por el desplazamiento del Cerro Hermitte, en coordinación entre organismos provinciales y áreas municipales.