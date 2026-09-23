Raly Barrionuevo regresa al sur para presentar su nuevo trabajo «El camino de Solgo», un disco que marca su retorno a las composiciones inéditas resultado de un necesario período de maduración, silencio y búsqueda interna. El esperado reencuentro con el público de Comodoro Rivadavia tendrá lugar el 10 de octubre en el Teatro María Auxiliadora (España 1066).

«Si nada necesitas, ¿por qué ocupas todas tus horas en esto?»

La respuesta de Raly está en la música, en la defensa de la actividad artística como un fin en sí mismo. El camino de Solgo es un disco que no se forzó ni conoció urgencias; llega cuando está listo, con la paciencia de quien sabe que ciertas obras necesitan su propio tiempo para tomar forma. La felicidad de todo artista está en su actividad creativa y en su contacto con la gente. Con este nuevo repertorio, Raly Barrionuevo reafirma que su felicidad reside precisamente en el acto de compartir canciones que nacen de una conexión profunda con la naturaleza y la autenticidad.

Luego de su lanzamiento oficial y con el disco disponible en todas las plataformas desde junio, El camino de Solgo llega a Patagonia en el marco de una gira iniciada en la ciudad de Córdoba en julio y que llevará a Raly y su banda por salas de todo el país hasta el mes de diciembre.

Esta serie de presentaciones promete transformar cada concierto en un espacio de encuentro despojado y esencial, en un refugio para la canción con sentido y un testimonio de coherencia entre la vida y el escenario.

Comprá las entradas en Don jose Hogar y www.cdmticket.ar