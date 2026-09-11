Hoy a las 19, en la biblioteca Susana Torres, se realizará un nuevo Encuentro en la Biblioteca.

En esta ocasión, el periodista Saúl Gherscovici conversará con la docente universitaria, politóloga e Investigadora Renata Hiller sobre su primer libro de poesía: «Pura vena».

En la entrevista pública se hablará de los distintos ejes del libro, que es una especie de crónica poética, de varios hechos que cruzaron y cruzan la vida de los comodorenses: Malvinas, despidos petroleros, y el temporal del 2017.

La entrada es libre y gratuita

La Biblioteca está ubicada en el primer piso del Centro de Información Publica.