La sexta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga del Valle dejó un partido cargado de polémica en Puerto Madryn. El local, Deportivo Madryn, se impuso 2-0 a Deportivo Roca con goles de Eduardo Sepúlveda y Brian Ayala.

El encuentro se quebró en el segundo tiempo, cuando el árbitro Van Dick expulsó a cinco jugadores del elenco visitante: Cristian Taborda, Damián Salinas, Karim Quijón, Denis Sepúlveda y Alexis Altamirano. Ante esa situación, el juez dio por finalizado el partido a los 41 minutos de la segunda parte.

En otros resultados de la fecha, Germinal venció 2-0 a Huracán y Racing Club goleó 4-1 a Guillermo Brown.

La jornada se completará este sábado con dos partidos:

Moreno vs. Independiente , a las 15:00 hs en la cancha Hernán Egurza , con arbitraje de Caleb Bracco .

, a las en la cancha , con arbitraje de . Dolavon vs. Alumni, a las 16:00 hs en el Monumental, con arbitraje de Emanuel Conejero.Tabla de posiciones

Con estos resultados, CEC se mantiene como líder, seguido de cerca por Deportivo Madryn y Germinal, mientras que Racing se mete en la pelea tras su goleada.