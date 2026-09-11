El Tribunal de Disciplina de la AFA incluyó formalmente el reclamo presentado por Vélez Sarsfield contra Boca Juniors por el partido de octavos de final de la Copa Argentina. La resolución establece que el club de la Ribera tiene cinco días para tomar conocimiento y contestar la presentación, en cumplimiento del artículo 36 del código disciplinario.

El Fortín reclama que Boca incurrió en formación indebida, al incluir seis jugadores extranjeros en la planilla oficial, cuando el reglamento permite un máximo de cinco. Por ello, solicita la eliminación del Xeneize y ocupar su lugar en los cuartos de final.

La polémica surgió tras la eliminación de Vélez por penales, lo que motivó la protesta formal. El reclamo fue presentado el sábado pasado, con el objetivo de que se sancione la supuesta infracción reglamentaria.

El Tribunal recordó un antecedente en el fútbol femenino cuando Lanús reclamó contra Belgrano por realizar seis cambios en un partido, pero la AFA decidió mantener el resultado y aplicar solo una multa económica. Este precedente podría complicar las aspiraciones de Vélez.