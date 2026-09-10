El Autódromo “General San Martín” de Comodoro Rivadavia se prepara para vivir un fin de semana a pura velocidad con la disputa del Gran Premio “Nuevo Sur”, correspondiente a la séptima fecha del Campeonato Provincial de automovilismo de pista.

La competencia, organizada por el Auto Moto Club y fiscalizada por la Federación Chubutense de Automovilismo, contará con la participación de más de 100 autos distribuidos en cinco categorías: Monomarca R12 Chubutense, Turismo Carretera Austral, Turismo Pista Gol 1.6, Turismo Pista 1100 cc y Turismo Carretera Patagónico.

Las actividades oficiales comenzarán el viernes a las 13:00 con las tandas de entrenamientos. El sábado se realizarán las clasificaciones y las series a cinco vueltas, mientras que el domingo se disputarán las finales, con distancias de 14 giros o 30 minutos máximos. La acción arrancará a las 12:00 con el Turismo Pista Gol y culminará a las 15:30 con el podio de los ganadores.

El campeonato provincial llega con posiciones ajustadas en todas las categorías, destacándose líderes como Santiago Villar en TP 1100cc, Sebastián Marsicano en Monomarca R-12, Arián Gómez en TP Gol 1.6, Miguel Otero en TC Austral y la dupla Trupiano-Abdala en TC Patagónico.

La cita promete ser una verdadera fiesta del automovilismo patagónico, con el tradicional trazado que incluye el curvón del mar, la víbora y la chicana, y que cada año atrae a cientos de fanáticos.